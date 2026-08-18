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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 00:25

Porta fechada I

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Jornal do Comércio
Pesquisador respeitado das classes sociais no Brasil, Renato Meirelles, do Instituto Locomotiva, diz que a Classe C, a maior do Brasil, aprendeu a sonhar, mas hoje deu "com a cara na porta". É de fazer pensar a entrevista que deu no jornal O Globo. Ele diz que esse corte da sociedade não vê nem Lula (PT) nem Flávio Bolsonaro (PL) como "passaporte para o futuro".

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