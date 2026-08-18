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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 00:25

Porta fechada II

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Jornal do Comércio
O que Meirelles fala é sentido por onde se perambula nas relações sociais e profissionais. Há uma frustração com a baixa velocidade da economia e com a renda em declínio ano após ano. Se gasta muito mais do que em décadas passadas e é comum o sentimento que já se viveu melhor e se teve mais dinheiro no bolso.

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