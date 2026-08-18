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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 00:25

Até a nado nós iremos

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Jornal do Comércio
Sao 2,4 mil pontes federais que já atingiram vida útil de 50 anos, e 547 estão em estado crítico. Não admira que volta e meia caia uma. Em nível estadual como estamos, secretários da área?

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