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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 00:25

Pouca prática

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Jornal do Comércio
Leitor da coluna enviou vários livros, em envelopes separados e perfeitamente identificados. Uma destinatária, residente em Brasília, foi à agência (devido à demora) e descobriu que a encomenda estava em Arroio do Meio, no Vale do Taquari, a mais de 2 mil quilômetros da capital federal.

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