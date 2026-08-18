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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 00:25

Coisa de louco

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Jornal do Comércio
Historicamente o Rio Grande do Sul registrava o veranico de maio, quase uma instituição. Com as mudanças climáticas mais o El Niño, o que acontecia em maio foi adiado e hoje temos o veranico de agosto.

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