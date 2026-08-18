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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 00:25

Seguro morreu de velho

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Jornal do Comércio
Se as previsões do NOOA referendadas por outros organismos internacionais estiverem certas, de um El Niño excepcionalmemte muito forte, o Rio Grande do Sul vai ficar debaixo de água até o início do ano que vem. Seria de bom alvitre montar desde já um gabinete de enchente, gabinete de El Niño ou outro nome para planejar ações para mitigar as consequências do aguaceiro que vem aí.

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