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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 00:25

O fator grana

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Jornal do Comércio
Nem sempre a causa do desempenho baixo de um candidatos se deve à campanha eleitoral em si. Vejamos o caso Lula. O comércio brasileiro não cresce há 14 meses seguidos. Se não vende, é porque falta dinheiro.

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