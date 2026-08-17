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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 18:38

O restaurante do 7º andar do Palácio do Comércio vive nova fase

FERNANDO ALBRECHT/ESPECIAL/JC
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JC
JC
Ponto nobre do Centro Histórico de Porto Alegre, o restaurante do 7º andar do Palácio do Comércio, da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), oferece um bônus, a vista privilegiadas do Guaíba. Ao longo da história, a casa teve altos e baixos e agora toca o barco sob nova direção e se transformou em Zambrano Gastrô. A cidade está na torcida.

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