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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 00:25

Com um pé atrás

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Jornal do Comércio
De Olívia Flôres de Brás, CEO da Magno Investimentos, sobre a saída de capital estrangeiro da bolsa brasileira: "Eleição não derruba Bolsa por calendário. Derruba quando transforma incerteza política em incerteza econômica."

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