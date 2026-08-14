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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 00:25

Brasileiro, profissão esperança

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Jornal do Comércio
Certa vez estava eu engraxando os sapatos e ouvindo, sem querer querendo, o desabafo do meu engraxate com seu colega na cadeira vizinha. Eram vizinhos de bairro em vila no fim do mundo, nas quebradas do mundaréu, como dizia o ator e teatrólogo Plínio Marcos, forjado na marra e na persistência que o levou a produzir peças e a inesquecível novela Beto Rockefeller, nos anos 1960, quando a TV Tupi era a rainha da telinha.

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