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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 00:25

Por falar em Pelotense...

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Jornal do Comércio
...antes de entrar de rijo na política, o banco teve como advogado Getúlio Dorneles Vargas, função que deixou tão logo foi picado pela mosca azul da política.

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