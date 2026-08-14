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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 00:25

Esquecido, mas lembrado

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Jornal do Comércio
O Banco Central atualizou os dados e informou que ainda existem, nas instituições financeiras, R$ 5,12 bilhões em "recursos esquecidos" pelos clientes. Se foram esquecidos pelos clientes, foram lembrados pelo governo, que, em maio, retirou parte para o programa Desenrola.

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