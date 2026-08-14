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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 00:25

Preocupação

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Jornal do Comércio
Presidente Fernando Lemos manifestou "profunda preocupação" com a necessidade de equacionar o endividamento do agro brasileiro.

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