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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 00:25

Tudo como dantes

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Jornal do Comércio
Ao contrário da última pesquisa CNT, que mostrou aprofundamento da distância entre Lula e Flávio Bolsonaro, o PoderData, divulgado nesta quinta, mantém o quadro de outros institutos, dando 41% para Lula e 35% para Flávio no primeiro turno, e empate técnico no segundo (45% a 44%).

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