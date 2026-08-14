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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 00:25

Luxa no Senado?

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Jornal do Comércio
Candidato ao Senado pelo Podemos de Tocantins, o ex-treinador Vanderlei Luxemburgo declarou um patrimônio de R$ 3,7 milhões à Justiça Eleitoral. Com a longa carreira em importantes clubes, é até pouco.

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