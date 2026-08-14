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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 00:25

O pai das crianças

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Jornal do Comércio
Candidata a deputada federal por São Paulo, a ex-ministra dos Povos Indígenas Sônia Guajajara relacionou os terremotos registrados na Venezuela, em julho, e na Colômbia, na segunda-feira, à "extrema-direita". Então, ficamos sabendo que as placas tectônicas têm ideologia, ora vejam só.

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