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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 18:05

De olho em 2028: as novidades anunciadas pelo Banrisul

FERNANDO ALBRECHT/ESPECIAL/JC
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Fernando Albrecht
A tradicional reunião-café do Banrisul, para apresentação dos resultados semestrais, teve neste ano uma novidade anunciada pelo presidente Fernando Lemos: a concepção artística do retrofit do prédio do banco, que deverá ficar pronto em 2028. Não por acaso, porque o Banrisul completa 100 anos de fundação. A instituição surgiu com a falência do Banco Pelotense. 

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