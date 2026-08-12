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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 18:11

Como a população vê as instituições?

tânia meinerz/jc
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Fernando Albrecht
Não tem aparecido pesquisas sobre as instituições e como a população as vê. No passado, Igreja, Exército (forças armadas) lideravam as com maior credibilidade/admiração. "Políticos nunca lideraram e nem mesmo figuravam no escalão intermediário. Fossem feitas hoje, certamente estariam mais por baixo que barriga de cobra. Quanto à Igreja, teria que desdobrar a pergunta "qual igreja?". 

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