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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 11 de Agosto de 2026 às 17:37

A Lancheria Luz do Mercado Público espera vender 11 toneladas de mocotó

fernando albrecht/especial/jc
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Fernando Albrecht
Vale mais a pena para restaurantes vender pratos de maior valor ou ganhar na escala, é pergunta respondida por Geovani Duarte, da Lancheria Luz do Mercado Público. Com o prato de mocotó a R$ 39,00  e a terrina para duas pessoas a R$ 60,00, desde abril, a casa já vendeu 12 mil pratos e espera vender 20 mil até o início da primavera. São - pasmem - 11 toneladas de mocotó, é mole?


O tamanho da bronca

Em tempos de consciência ecológica que vai se entranhando nas pessoas, misturar este fator com propaganda e argumento de vendas é um casamento perfeito. E cada vez mais presente no negócio de publicidade. Caso da Tubolândia, na avenida Alberto Bins, que usou os argumentos do cartaz para ofertar uma ducha acoplada a um vaso sanitário.

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