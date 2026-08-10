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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 10 de Agosto de 2026 às 18:26

Encontro do pibão gaúcho mudou de endereço

FERNANDO ALBRECHT/ESPECIAL/JC
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Fernando Albrecht
Deslocada do seu habitat original por motivo de falecimento do ninho do Z Café da Padre Chagas, a roda do cafezinho do pibão gaúcho se reuniu no Lucca Bakery, na rua Dinarte Ribeiro, para festejar uma data importante, o aniversário do empresário e presidente da Fiergs Claudio Bier. No bolo da turma, não havia espaço para tanta velinha, uma só representou as demais. É mais barato. Sentado, de bengala, o pecuarista Eduardo Macedo Linhares, 96 anos, gritou "é isso aí, guri!".

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