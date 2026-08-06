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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 06 de Agosto de 2026 às 19:18

Operação Convergência na luta contra o crime no RS

FERNANDO ALBRECHT/ESPECIAL/JC
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Fernando Albrecht
O Comando de Policiamento da Capital (CPC) realizou quinta-feira de manhã, no Largo Glênio Peres, a cerimônia de incorporação de 309 novos PMs e novas viaturas e motos. Também foi lançada a Operação Convergência que, como o nome diz, vai integrar a Capital e Interior na eterna luta contra o crime, além de outros serviços que a Brigada Militar sabe fazer muito bem.

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