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Fernando Albrecht

Publicada em 09 de Agosto de 2026 às 18:19

Restaurante gaúcho tem casa inteira para sobremesas

Casa dos Doces do Restaurante da Janeti tem entre 50 e 70 opções de sobremesas

Casa dos Doces do Restaurante da Janeti tem entre 50 e 70 opções de sobremesas

Mauro Belo Schneider/Especial/JC
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JC
JC
Mauro Belo Schneider, interino

Fica em Glorinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre, um empreendimento que é muito mais que um restaurante, embora o nome seja Restaurante da Janeti. O local chama atenção por ter uma peça inteira no meio do pátio só de sobremesas: são entre 50 e 70 variedades de doces. Além disso, há fogueira para as crianças fazerem marshmallows e ilhas com café, chá e chocolate quente disponíveis o dia todo pelo gramado.

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