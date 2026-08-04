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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 04 de Agosto de 2026 às 18:42

Soldados da Brigada Militar pilotam bicicletas

GILBERTO JASPER/DIVULGAÇÃO/JC
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Fernando Albrecht
Vistos normalmente durante os meses de verão, soldados da Brigada Militar pilotando bicicletas aparecem agora no Centro Histórico de Porto Alegre. A modalidade de policiamento oferece maior agilidade, principalmente no trânsito, onde motos e viaturas comuns têm problemas de mobilidade urbana.

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