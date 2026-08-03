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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 03 de Agosto de 2026 às 18:10

Fechou mais um café da Padre Chagas

fernando albrecht/especial/jc
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Fernando Albrecht
Fechou o Z Café da Padre Chagas, deixando órfãos os frequentadores que se reuniam para o cafezinho dos sábados e domingos, encontro que tantas vezes figurou nesta página. Começou como Café do Porto, quando a Padre Chagas era a joia do bairro Moinhos de Vento. Os representantes do PIB gaúcho estão inconsoláveis.

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