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Fernando Albrecht

Publicada em 03 de Agosto de 2026 às 00:25

Mercado Público precisa ficar 100%

Escada rolante do Mercado Público não estava funcionando até a semana passada

Escada rolante do Mercado Público não estava funcionando até a semana passada

/Mauro Belo Schneider/Especial/JC
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JC
JC
Mauro Belo Schneider, interino

O Mercado Público de Porto Alegre é uma joia da cidade e, por esse motivo, precisa ficar 100%, tanto para os frequentadores quanto para quem trabalha no local. Parece sempre ter algo por finalizar. Por muito tempo foi o telhado, depois as cicatrizes da enchente. Até a semana passada, as escadas rolantes estavam em manutenção.

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