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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 30 de Julho de 2026 às 18:16

A reforma dos antigos cinemas Imperial e Guarany

FERNANDO ALBRECHT/ESPECIAL/JC
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Fernando Albrecht
Ao longo dos últimos anos, os pedestres de Rua dos Andradas já se conformaram com o paredão que deixa uma margem estreita para passar. A revitalização dos antigos cinemas Imperial e Guarany se arrasta por conta de obstáculos diversos. O tapume deixa entrever que, pelo menos, se observa que há gente trabalhando. Já é um consolo.

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