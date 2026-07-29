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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 29 de Julho de 2026 às 18:15

Titulo nota capitulada

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Jornal do Comércio
Há cidades vizinhas de Porto Alegre em que a Defesa Civil precisa trabalhar dobrado. É o caso de Eldorado do Sul, banhada tanto pelo Guaíba quanto pelo Jacuí. Pelo menos ela é muito bem organizada no município.

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