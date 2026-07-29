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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 29 de Julho de 2026 às 18:15

A teimosia como moda de vida

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Jornal do Comércio
O empresário gaúcho é um herói. Quando não é o tarifaço do mister Trump, é a bronca com o argentino Javier Milei. Quando viram a lista de exceções dos Estados Unidos, a imprensa do centro do País falou "ufa!, só impacta em 18%" das exportações aos EUA. Aqui é 50%. Depois de duas enchentes seguidas, agora vem uma terceira. E com direito a tornados e ventos de furacão. Isso quando não vem vem seca. Gaúcho vive de teimoso.

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