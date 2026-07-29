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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 29 de Julho de 2026 às 18:15

O grupo dos quatro

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Jornal do Comércio
Dos quatro organismos meteorológicos ou que deles se valem, três consideraram mínima a possibilidade de inundação em Porto Alegre. O quarto que considerava esta possibilidade, se as chuvas prometidas vierem, ontem entrou no grupo dos otimistas. Mas sabem como é, a enchente de 2024 marcou o porto-alegrense na paleta.

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