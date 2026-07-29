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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 29 de Julho de 2026 às 18:15

O recorde e o auxílio I

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Jornal do Comércio
Com 83,7 milhões de negativados, junho de 2026 se tornou o mês com o maior número de inadimplentes de toda a série histórica do Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas no Brasil, levantamento mensal da Serasa sobre a relação dos brasileiros com as dívidas.

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