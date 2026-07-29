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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 29 de Julho de 2026 às 18:15

O recorde e o auxílio II

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Jornal do Comércio
Para auxiliar na reversão desse cenário, que impacta diretamente na qualidade de vida e na saúde emocional da população, o Sistema Fiergs criou o Programa Consciência Financeira, com o objetivo de promover a educação financeira, prevenir o superendividamento. Todo o conteúdo pode ser acessado em industria.fiergs.org.br/consciencia-financeira.

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