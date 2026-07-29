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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 29 de Julho de 2026 às 18:15

Presidência do BRDE

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Jornal do Comércio
O BRDE empossou ontem Heraldo Neves como novo diretor-presidente da instituição. A presidência do banco permanece sob responsabilidade do Paraná até 2027. Matéria nesta edição.

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