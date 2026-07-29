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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 29 de Julho de 2026 às 18:15

Fala o leitor

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Jornal do Comércio
A propósito das pontes que foram destruídas após a reconstrução pós-enchente de 2024, fala o leitor Ruy Walberto Simon: "As pontes deveriam ter um acabamento no lado de onde vem a correnteza, para eliminar ou reduzir drasticamente a resistência. Isso relativamente aos pilares e também à estrutura superior, que pode ficar embaixo d'água. Qual o que... seguem como Dantes, no quartel de Abrantes".

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