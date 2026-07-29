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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 29 de Julho de 2026 às 18:15

A esperança nunca morre

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Jornal do Comércio
Das 13 e lá vai pedrada loterias da Caixa, metade está acumulada, incluindo as mais fáceis de acertar, que em tempos idos quase nunca acumulavam, como a Lotofácil e a Quina. A Mega Sena deve pagar R$ 86 milhões hoje. Uma combinação de pouca grana, apostas caras e concorrência das bets é a causa.

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