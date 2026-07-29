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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 29 de Julho de 2026 às 18:15

A carne é forte

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Jornal do Comércio
A produção brasileira de carne de frango, carne suína e ovos, como registrado em matéria do JC de quarta-feira, deverá encerrar 2026 em níveis superiores aos registrados no ano passado. O crescimento será acompanhado pela ampliação da oferta no mercado interno e do consumo per capita das três proteínas. Em tese, os preços ficarão estáveis. Em tese.

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