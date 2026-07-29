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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 29 de Julho de 2026 às 18:15

Pacote de bondades

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Jornal do Comércio
Mais um neste ano eleitoral. O FGTS vai distribuir R$ 13 bilhões, um auxílio extra especialmente para os inadimplentes - os que forem sabidos. O fundo não rende lá estas coisas, apenas 2,5% acima de inflação, quando qualquer aplicação financeira deixa o FGTS comendo poeira. Os sabidos não inadimplentes aplicarão esse dinheiro, em vez de gastá-lo.

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