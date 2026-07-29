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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 29 de Julho de 2026 às 18:15

Porém...

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Jornal do Comércio
... e sempre tem um, o impacto das chuvas deverá causar estragos na produção animal pelo menos no Rio Grande do Sul. Vale também para os hortigranjeiros de ciclo mais longo.

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