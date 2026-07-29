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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 29 de Julho de 2026 às 18:15

Casa na árvore não é só um sonho

FERNANDO ALBRECHT/ESPECIAL/JC
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Fernando Albrecht
Chegamos ao tempo em que construir uma casa na árvore não é mais a realização de um sonho de criança, mas talvez um modo de sobrevivência do lar doce lar. As populações ribeirinhas já usam palafitas nas construções, mas este modelo é superior. Desde que a árvore esteja em bom estado de saúde, é claro.

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