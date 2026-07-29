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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 29 de Julho de 2026 às 00:25

De bandido a mocinho

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Jornal do Comércio
Considerado a prévia da inflação oficial, o IPCA-15 avançou 0,06% em julho, uma forte desaceleração em relação à alta de 0,41% registrada em junho. Mas os especialistas sugerem cautela porque o setor de alimentação teve alta de apenas 0,66% puxada pela queda do tomate (-20%) e da batata (-10%). Quando Defim Netto era ministro da Fazenda, os vilões da inflação eram o tomate e o chuchu. Mesmo que pouca gente comesse chuchu. Dá até em cerca.

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