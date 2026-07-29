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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 29 de Julho de 2026 às 00:25

Devagar com o andor

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Jornal do Comércio
Saiu uma pesquisa dando conta de que teremos um El Niño catastrófico beirando o Armagedon, cruzando dados de vários organismos nacionais e internacionais com auxílio da IA. Pode, tudo pode no clima, mas nem os peruanos que sabem tudo de El Niño ainda não arriscam uma previsão desta envergadura. Vai depender dos ventos alísios que sopram de leste para oeste, e esses são uma incógnita. A esperança é que as chuvas não se prolonguem até dia 10 de agosto como mostram alguns modelos. 

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