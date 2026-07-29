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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 29 de Julho de 2026 às 00:25

Não era para durar?

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Jornal do Comércio
Muitas pontes destruídas pelas recentes chuvas repetiram o desempenho da enchente de 2024. Mas não deveriam ter aprendido a lição e construído pontes mais resistentes prevendo mais enchentes semelhantes? Ou a engenharia ainda não chegou a esse ponto?

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