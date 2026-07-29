Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasComeço de Conversa
Começo de Conversa

Alguns dos nossos patrocinadores

Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 29 de Julho de 2026 às 00:25

O dinheiro da pipoca

Compartilhe:
Jornal do Comércio
Houve um tempo em que os cinemas não gostavam que se entrasse na sala de projeção comendo pipoca. Hoje, fazem até questão. No Brasil não se sabe, mas nos Estados Unidos eles faturam US$ 100 milhões/ano só com o milho saltitante.

Notícias relacionadas