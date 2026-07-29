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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 29 de Julho de 2026 às 00:25

Transportando a bandeira

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Jornal do Comércio
A bandeira do Brasil não é de propriedade de ninguém. Este caminhoneiro pintou toda a carroceria para realçar o lábaro que ostenta estrelado. Pode ser apenas um patriota. Ou não.  

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