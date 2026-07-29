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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 29 de Julho de 2026 às 00:25

Nada a comemorar

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Jornal do Comércio
De janeiro a maio, o Brasil importou o equivalente a R$ 5,2 bilhões em carros elétricos chineses. Também exportamos empregos na mesma proporção. 

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