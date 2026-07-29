Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasComeço de Conversa
Começo de Conversa

Alguns dos nossos patrocinadores

Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 29 de Julho de 2026 às 00:25

Lula de Nazaré

Compartilhe:
Jornal do Comércio
Com mais profissionais em campanhas eleitorais se agregando aos já existes, Lula (PT) teria ordenado que o resto da sua campanha mude o foco do governo para sua trajetória pessoal. Deu resultado da última vez, mas foi novidade na época, o milagre do publicitário João Santana. Mas é inquestionável que o presidente faz o que se chama culto à personalidade, quando governantes se acham semideuses. Aliás, um dos sinais é falar no personagem na terceira pessoa, e isso Lula já faz. Se não multiplicou pães e peixes, já multiplicou o Bolsa Família. Falta caminhar sobre as águas.

Notícias relacionadas