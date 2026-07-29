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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 29 de Julho de 2026 às 00:25

Nós conversando...

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Jornal do Comércio
... eles faturando. A Vivo mantém a trajetória de crescimento dos principais indicadores financeiros no segundo trimestre de 2026. O lucro líquido da Vivo alcançou R$ 1,6 bilhão, avanço de 17% na comparação anual. No trimestre, repetindo.

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