Confiar desconfiando

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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 29 de Julho de 2026 às 00:25

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Jornal do Comércio
Em alguns estados como Minas Gerais, a pesquisa Genial/Quaest de terça-feira pode dar um nó na cuca. Lula teria 30% contra 29% de Flávio Bolsonaro (PL). O ex-governador Romeu Zema (Novo) tem 12%. No segundo turno sem Flávio, Zema teria 39% contra 34% de Lula. Ronaldo Caiado (PSD) aparece com 30% e Renan Santos (Missão), que alguns setores do PT temem, com 24%. A grande verdade é que para Lula o melhor adversário é Flávio Bolsonaro, mesmo estando à frente dos demais candidatos de centro-direita e direita nas pesquisas.

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