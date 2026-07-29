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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 29 de Julho de 2026 às 00:25

A escalada

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Jornal do Comércio
O presidente argentino Javier Milei chamou o ministro do STF Alexandre Moraes de "lixo careca". O ministro da Fazenda do Brasil, Dario Durigan, chamou Milei de "palhaço". Não demora e vira briga de bugio.

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