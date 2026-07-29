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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 29 de Julho de 2026 às 00:25

Os inimigos do Brasil

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Jornal do Comércio
A julgar pelo que se lê, os dois maiores inimigos da nossa pátria amada salve salve são o crime organizado e as fraudes. Segundo o Serasa Experian, há uma tentativa de fraude a cada 21 segundos. As empresas gastam os tubos com equipes para evitá-las.

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