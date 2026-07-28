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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 28 de Julho de 2026 às 19:17

Narrativa entrelaça um século de trajetórias

PG3 Caminhão com bandeira do Brasil

PG3 Caminhão com bandeira do Brasil

TÂNIA MEINERZ/JC
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JC
JC
| arquivo pessoal/divulgação/jc
arquivo pessoal/divulgação/jc


O escritor Tiago Maria lança nesta sexta-feira, dia 31 de julho, às 19h, no Mosaico Espaço Cultural, o livro Centenária, publicado pela Editora Santa Sede. A narrativa entrelaça um século de trajetórias pessoais às transformações urbanas da capital gaúcha, focando especialmente no surgimento e consolidação do bairro Sarandi.

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